Мурманская область. Арктика (16+)18.11.21 10:15
Сборная Северного флота примет участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой
Сборная Северного флота примет участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 годов.
Как сообщает пресс-служба СФ, в чемпионате примут участие 6 хоккейных команд Мурманской области: cборная Северного флота, «КолАтом» из города Полярные Зори, две мурманские команды - «Сборная Мурманска-КСШОР» и «КСШОР – Арктика», а также ХК «Апатиты» из одноименного города Апатиты и «Горняк» из Оленегорска.
Хоккейные игры чемпионата пройдут на ледовых аренах городов Мурманск, Полярные Зори, Апатиты и Оленегорск.
Сборная Северного флота является действующим чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой. В прошлом сезоне североморцы выиграли все 10 матчей. Они уже трижды становились победителями регионального первенства.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аудитор СП Алексей Саватюгин: размер и структура госдолга РФ не представляют угроз для финансовой системы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 22 копейки, евро – почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты уточняют и расширяют полномочия правительства Мурманской области