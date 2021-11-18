Сборная Северного флота примет участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 годов.

Как сообщает пресс-служба СФ, в чемпионате примут участие 6 хоккейных команд Мурманской области: cборная Северного флота, «КолАтом» из города Полярные Зори, две мурманские команды - «Сборная Мурманска-КСШОР» и «КСШОР – Арктика», а также ХК «Апатиты» из одноименного города Апатиты и «Горняк» из Оленегорска.

Хоккейные игры чемпионата пройдут на ледовых аренах городов Мурманск, Полярные Зори, Апатиты и Оленегорск.

Сборная Северного флота является действующим чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой. В прошлом сезоне североморцы выиграли все 10 матчей. Они уже трижды становились победителями регионального первенства.