Сборная Северного флота принимает участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 годов, стартовавшем вчера в городе Мурманске.

Первую игру североморцы проведут 22 ноября. Матч состоится на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Мурманска, моряки встретятся с хоккейной командой «КСШОР – Арктика».

В чемпионате принимают участие пять хоккейных команд Мурманской области: сборная Северного флота, «КСШОР – Арктика» из Мурманска, «КолАтом» из города Полярные Зори, а также ХК «Апатиты» из одноименного города Апатиты и «Горняк» из Оленегорска.

Сборная Северного флота является действующим чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой, напоминает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485409@egNews