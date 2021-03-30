Сборная Северного флота продолжила беспроигрышную серию игр в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

В Ледовом дворце города Мурманска прошёл очередной матч чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, в котором сборная Северного флота продолжила беспроигрышную серию игр, одержав победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР» из города Мурманска. Североморцы победили со счётом 6:5.

Счёт в матче открыли моряки. После завершения первого периода, команды ушли на перерыв со счетом 3:1 в пользу сборной Северного флота. Во второй двадцатиминутке обе команды забили в ворота соперников по три шайбы. В заключительном периоде мурманчане старались сравнять счёт и активно штурмовали ворота североморцев, однако им удалось забить только одну шайбу.

Как сообщает пресс-служба СФ, игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру. Благодаря хорошей тренерской работе и высокой личной подготовке игроков, сборная Северного флота является безоговорочным фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Североморцы идут вперёд без поражений.