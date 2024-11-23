Мурманская область. Арктика (16+)23.11.24 23:15
Сборная Северного флота провела товарищеский матч с призёром НХЛ и победила
В Североморске на ледовой арене Северного флота состоялась товарищеская встреча между сборной Северного флота и призёром финала Всероссийского фестиваля 13-го сезона Ночной Хоккейной Лиги в Сочи в дивизионе «Любитель 40+» хоккейной командой «Элвис-Авто» из города Мурманска.
Игра прошла ярко и насыщено. Хоккеисты показали высокий уровень мастерства на льду.
В упорной борьбе верх одержали североморцы. Матч закончились со счётом 8:3.
В завершении матча командам были вручены традиционные пироги, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12538521@egNews
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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