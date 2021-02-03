Сборная Северного флота стала бронзовым призёром волейбольного турнира, посвященного снятию блокады Ленинграда

Команда Северного флота стала бронзовым призёром волейбольного турнира среди ветеранов, посвященного 77-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В финале североморцы в тяжёлой борьбе обыграли команду Ямало-Ненецкого автономного округа «Северный характер». Чемпионом стала команда ветеранов силовых структур из Москвы.

Соревнования состоялись в Академии волейбола имени В. Платонова в Санкт-Петербурге.

Перед открытием турнира игроки команды Северного флота вместе с другими участниками соревнования возложили цветы и венки на Пискарёвском мемориальном кладбище к монументу Мать-Родина, почтив память жертв блокады Ленинграда.

Впервые ветеранский волейбольный турнир, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады, был организован и проведён в 2013 году по инициативе волейбольного клуба ветеранов «Вязовая 10», Всероссийской федерации волейбола и волейбольной команды «Автомобилист».