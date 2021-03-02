Мурманская область. Арктика (16+)02.03.21 10:15
Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ по волейболу
Сборная Северного флота по волейболу завоевала «золото» на чемпионате Военно-морского флота России по волейболу, который состоялся в Калининграде. В состязаниях приняли участие команды флотов, высших военно-морских учебных заведений, учебных центров и частей центрального подчинения ВМФ.
В решающей встрече североморцы встретились с командой Черноморского флота, матч закончился со счётом 3:1 в пользу волейболистов Северного флота.
Игрок сборной Северного флота Владимир Прохоров был признан лучшим защитником по итогам соревнований.
Волейболисты Северного флота второй год подряд занимают первое место на чемпионате ВМФ, отмечает пресс-служба СФ.
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