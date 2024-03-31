Мурманская область. Арктика (16+)31.03.24 22:25
Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ по волейболу
Сборная Северного флота по волейболу завоевала «золото» на кубке Военно-морского флота России по волейболу, который прошёл в Калининградской области.
В состязаниях приняли участие команды флотов, высших военно-морских учебных заведений, учебных центров и частей центрального подчинения Военно-морского флота России.
В решающей встрече североморцы встретились с командой Тихоокеанского флота, матч закончился со счётом 3:1 в пользу волейболистов Северного флота.
Как сообщает пресс-служба СФ, волейболисты Северного флота многократные победители чемпионата ВМФ России.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12507110@egNews
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