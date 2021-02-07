Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ России по зимнему офицерскому троеборью

Сборная Северного флота заняла первое место в командном зачёте по итогам чемпионата Военно-Морского Флота России по зимнему офицерскому троеборью.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие различных должностных категорий в трёх возрастных группах: до 30, до 40 лет и старше 40. Они соревновались в плавании на 100, 200 и 300 метров, в лыжной гонке на 5 и 10 километров и в стрельбе из пистолета Макарова.

Шесть участников соревнований от Северного флота выполнили нормы присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, состязания проходили в Санкт-Петербурге на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и спортивных сооружений ЦСКА. Всего в соревнованиях участвовало 12 команд.