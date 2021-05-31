Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 09:45
Сборная Северного флота стала чемпионом высшей лиги города Мурманска по мини-футболу
Сборная Северного флота стала чемпионом высшей лиги города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд. Североморцы провели девять матчей не проиграв ни одного, забив в ворота соперников 58 мячей.
В финальном матче сборная Северного флота встретилась с командой «Ариес», основное время завершилось с ничейным счетом. Исход матча решила серия пенальти, в которой североморцы оказались сильнее соперника.
Второе место заняла команда «Ариес», а третье место досталось футболистам команды «Торговый порт».
Как сообщает пресс-служба Северного флота, турнир проходил в спортивном комплексе «Пинагор» в городе Кола Мурманской области, в нем приняло участие футбольных 10 команд.
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