Сборная Северного флота стала чемпионом высшей лиги города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд. Североморцы провели девять матчей не проиграв ни одного, забив в ворота соперников 58 мячей.

В финальном матче сборная Северного флота встретилась с командой «Ариес», основное время завершилось с ничейным счетом. Исход матча решила серия пенальти, в которой североморцы оказались сильнее соперника.

Второе место заняла команда «Ариес», а третье место досталось футболистам команды «Торговый порт».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, турнир проходил в спортивном комплексе «Пинагор» в городе Кола Мурманской области, в нем приняло участие футбольных 10 команд.