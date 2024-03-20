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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 12:50

Сборная Северного флота стала победителем чемпионата Военно-морского флота России по хоккею с шайбой

В матче за первое место североморцы одержали победу со счётом 4:1 над командой ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия Имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», ставшей серебряным призёром чемпионата.

Третье место занял Тихоокеанский флот.

Лучшим бомбардиром по итогам соревнования признан игрок сборной Северного флота матрос Иван Алейнер.

Лучшим снайпером признан также игрок Северного флота рядовой Владислав Кузнецов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав сборной вошли лучшие игроки Северной военной хоккейной лиги из команд «Гроза» смешанного авиационного корпуса, «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «К-21» штаба и управления Северного флота, «Тайфун» подводных сил и «Торос» центра материально-технического обеспечения. Главный тренер сборной - старший лейтенант Константин Ганин.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505423@egNews

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