Сборная Северного флота стала победителем чемпионата Вооруженных Сил РФ по хоккею с шайбой среди военнослужащих возрастной категории 35 лет и старше

Соревнования проходили с 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге на ледовой арене Спортивного дворца «Хоккейный» филиала ЦСКА.

Золотые медали завоевала сборная Северного флота, серебряные получили хоккеисты команды Военно-морского флота, «бронза» досталась команде Западного военного округа.

Североморцы провели четыре матча, не проиграв ни одной встречи и забив 60 шайб в ворота соперников.

В сборную Северного флота вошли лучшие игроки Северной военной хоккейной лиги из состава команд «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «К-21» штаба и управления Северного флота и «Шквал» бригады противолодочных кораблей.

По результатам соревнования лучшим бомбардиром чемпионата признан игрок сборной Северного флота Вячеслав Запевалов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на торжественной церемонии закрытия чемпионата победителям и призерам были вручены кубки и медали.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443372@egNews