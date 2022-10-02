Сборная Северного флота стала победителем турнира по хоккею с шайбой «Кубок северных городов» 2022 года, проходившего в городе Норильске

В Ледовом дворце «Арктика» в городе Норильске состоялась заключительная игра турнира между сборной Северного флота и командой города Норильска «Заполярник» и торжественная церемония закрытия соревнования.

Сборная Северного флота отличилась 13 заброшенными шайбами в ворота команды «Заполярник», хозяева реализовали 2 шайбы. На первый перерыв команды ушли со счётом 7:1 в пользу североморцев. Во втором периоде 3 шайбы оказались в воротах норильчан, североморцы пропустили одну. В заключительном периоде сборная Северного флота увеличила отрыв в счёте ещё на 3 шайбы.

По завершению хоккейного матча, состоялось торжественная церемония закрытия турнира и награждение победителей и участников.

Сборная Северного флота стала лидером чемпионата, второе место досталось хоккеистам сборной города Норильска, завершают победный пьедестал хоккеисты команды «Заполярник».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, участвующие в соревновании команды показали интересную игру и боролись за каждую шайбу. Игры турнира собрали большое количество болельщиков и любителей хоккея города Норильска.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440194@egNews