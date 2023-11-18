Сборная Северного флота стала победителем турнира по хоккею среди сборных команд Военно-морского флота
Спортивное соревнование, приуроченное к профессиональному празднику морских пехотинцев – Дню морской пехоты, прошло впервые. В состязании приняли участие 4 команды: Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов.
Как сообщает пресс-служба СФ, по итогам турнира первое место занял Северный флот, второе – Тихоокеанский флот, а третье – Черноморский флот.
Лучшим бомбардиром по итогам соревнования признан игрок сборной Северного флота матрос Ян Рабанович.
Лучшим снайпером признан также игрок Северного флота матрос Сергей Петров.
Спортивное соревнование проходило в течение четырех дней на ледовой площадке спортивного комплекса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге.
Инициатором проведения турнира стал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=1248628