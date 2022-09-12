Сборная Северного флота стала серебряным призёром чемпионата Мурманской области по пожарно-спасательному спорту

Сборная Северного флота успешно приняла участие в 51-м чемпионате Мурманской области по пожарно-спасательному спорту, прошедшем в региональной столице. Из 11 команд воины-североморцы заняли почетное второе место, продемонстрировав высокий уровень профессиональной и физической подготовки.

Лучшими представители Северного флота стали в «Пожарной эстафете». Золотые медали в личном первенстве в соревнованиях по подъему по штурмовой лестнице завоевал старший лейтенант Илья Афанасьев, а в 100-метровой полосе препятствий среди девушек сотрудница центра материально-технического обеспечения Маргарита Скидская.

Как сообщает пресс-служба СФ, команда Северного флота во главе со своим капитаном – начальником службы пожарной безопасности штаба МТО СФ подполковником Алексеем Курылевым – была отмечена руководством Главного управления МЧС по Мурманской области. Чемпионы – Илья Афанасьев и Маргарита Скидская, а также командиры их воинских частей, получили благодарственные письма от президента Федерации пожарно-спасательного спорта среди военнослужащих Владимира Метушевского.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437901@egNews