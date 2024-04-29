Сборная Северного флота стала шестой раз чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой

В Ледовом дворце города Мурманска состоялась финальная игра чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 года. В борьбе сразились сборная Северного флота и команда «Горняк» из Оленегорска. Моряки одержали победу со счётом 14:9, в шестой раз, победив в чемпионате Мурманской области.

В первом периоде со счётом 3:3 команды сыграли вничью. Во второй двадцатиминутке горняки пропустили в свои ворота четыре шайбы, моряки позволили сопернику трижды прорвать свою оборону. В заключительном периоде североморцы увеличили разрыв в счете, забив семь шайб, «Горняк» ответил тремя.

По итогам чемпионата Мурманской области по хоккею лучшими на турнире признаны игроки сборной Северного флота нападающий Илья Елисеев, лучшим бомбардиром чемпионата стал Ян Рабинович. Звание лучших снайперов получили Владислав Кузнецов и Ян Рабинович.

Лучшими игроками сборной команды Северного флота стали: капитан команды Андрей Селянкин, нападающий Сергей Петров, защитник Никита Носиков, а также вратарь Сергей Лазарев

Как сообщает Пресс-служба Северного флота, благодаря общим усилиям команды Северного флота и работе тренера Константина Ганина, сборная Северного флота в этом сезоне в чемпионате Мурманской области выиграла 14 матчей, не проиграла ни одной игры.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510927@egNews