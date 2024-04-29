В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовВ Мурманской области утвердили график работы медучреждений в праздники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.04.24 20:10

Сборная Северного флота стала шестой раз чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой

В Ледовом дворце города Мурманска состоялась финальная игра чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 года. В борьбе сразились сборная Северного флота и команда «Горняк» из Оленегорска. Моряки одержали победу со счётом 14:9, в шестой раз, победив в чемпионате Мурманской области.

В первом периоде со счётом 3:3 команды сыграли вничью. Во второй двадцатиминутке горняки пропустили в свои ворота четыре шайбы, моряки позволили сопернику трижды прорвать свою оборону. В заключительном периоде североморцы увеличили разрыв в счете, забив семь шайб, «Горняк» ответил тремя.

По итогам чемпионата Мурманской области по хоккею лучшими на турнире признаны игроки сборной Северного флота нападающий Илья Елисеев, лучшим бомбардиром чемпионата стал Ян Рабинович. Звание лучших снайперов получили Владислав Кузнецов и Ян Рабинович.

Лучшими игроками сборной команды Северного флота стали: капитан команды Андрей Селянкин, нападающий Сергей Петров, защитник Никита Носиков, а также вратарь Сергей Лазарев

Как сообщает Пресс-служба Северного флота, благодаря общим усилиям команды Северного флота и работе тренера Константина Ганина, сборная Северного флота в этом сезоне в чемпионате Мурманской области выиграла 14 матчей, не проиграла ни одной игры.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510927@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
-Правовая консультация (18+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:00«Медленное ТВ-Камин».06:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)07:05«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 69 копеек, доллар теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут стать участниками всероссийской акции «День собственника»-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика