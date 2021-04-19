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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.21 09:00

Сборная Северного флота стала трижды чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой

В Ледовом дворце Мурманска вчера состоялась финальная игра чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2020-2021 года. В борьбе за первое место сразились сборная Северного флота и команда «КолАтом» из города Полярные Зори Мурманской области. Моряки одержали победу со счетом 9:2, в третий раз победив в чемпионате Мурманской области.

Символическое сбрасывание шайбы провели командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Уже на второй минуте матча североморцы прорвали оборону соперников и забросили первую шайбу. Во второй двадцатиминутке атомщики пропустили в свои ворота три шайбы, моряки позволили сопернику единожды прорвать свою оборону. В заключительном периоде североморцы увеличили разрыв в счете, забив пять шайб, «КолАтом» ответил одной.

Награды победителям и призерам вручил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Нападающий сборной Северного флота Алексей Чернядьев, был признан лучшим бомбардиром чемпионата. Звание лучшего вратаря досталось также игроку флотской сборной Сергею Лазареву.

Болельщики и оркестр Северного флота активно поддерживали команды, большую активность на трибунах проявили игроки различных команд Северной военной хоккейной лиги, горячую поддержку североморцам оказали хоккеистки команды «К-21 Амазонки».

Благодаря общим усилиям команды Северного флота и работе тренера Константина Ганина, сборная Северного флота в этом сезоне в чемпионате Мурманской области выиграла 10 матчей, не проиграла ни одной игры.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения хоккейного матча была организована его трансляция в одной из социальных сетей в неофициальном сообществе Северной военной хоккейной лиги.

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