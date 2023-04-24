Сборная Северного флота в пятый раз завоевала кубок чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой

Сборная Северного флота стала в пятый раз победителем чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2022-2023 года. В Оленегорске состоялась финальная игра регионального чемпионата между сборной Северного флота с командой «КолАтом» из города Полярные Зори. Там же прошла торжественная церемония закрытия состязаний.

Сборная Северного флота со счётом 6:4 разгромила команду «КолАтом» и очередной раз стала чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой на льду.

Флотские хоккеисты занимают лидирующую позицию с момента начала своего участия в региональном чемпионате с 2017 года. В течение этого периода они не проиграли ни одного матча в противостоянии с хоккейными командами городов Мурманской области, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12465173@egNews