Сборная Северного флота впервые участвовала во Всероссийском фестивале «Снежное регби-2022». Команда заявилась в дивизион «Добрые молодцы», где оказалась в группе «D» с коллективом «Warriors» (Москва) и ЛТА из Санкт-Петербурга. Москвичам на групповом этапе сборная Северного флота проиграла со счётом 2:6. Выйдя со второго места из группы, в четвертьфинале за 1-е место сборная Северного флота встретилась с дружиной «Регби на диване» - дебютанты уступили со счётом 2:6.

Оказавшись в серебряном плей-офф, в полуфинале за -е5 место соревновались с командой «Барс» из Санкт-Петербурга - в основное время соперники не смогли выявить победителя, а в дополнительное время сборная Северного флота проиграла со счётом 5:6 более опытному сопернику. По результатам игрового дня сборная Северного флота играла в серебряном плей-офф (за 7-е место) с командой ПМГМУ Феникс и одержала уверенную победу со счётом 7:1, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12409455@egNews