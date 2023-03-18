Сборная Северного флота заняла лидирующую позицию в своей группе на чемпионате Вооруженных Сил России по баскетболу, который проходит в Москве.

Баскетболисты Северного флота уже провели встречи со спортсменами из команд Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, Академии ракетных войск стратегического назначения, Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.

Во всех играх североморцы одержали победу. По итогам игры в группе команда Северного флота набрала наибольшее количество очков – 8.

В полуфинале североморцам предстоит встретиться с баскетболистами Воздушно-космических сил.

В соревнованиях, которые проходя на площадке универсального спортивного зала ЦСКА «Игровой», принимают участие команды, представляющие Западный военный округ, Южный военный округ, Северный флот, Воздушно-космические силы, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Военную академию воздушно-космической обороны (Тверь), Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (Ярославль), Воздушно космическую академию им. Можайского (Санкт-Петербург), Академию ракетных войск стратегического назначения (Балашиха).

Победители и призеры чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по баскетболу определятся в воскресенье, 19 марта, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12457927@egNews