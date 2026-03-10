Сборная Северного флота заняла первое место в чемпионате ВМФ по баскетболу

Сборная Северного флота заняла первое место на чемпионате Военно-морского флота России по баскетболу, который прошёл в Калининградской области. В состязаниях приняли участие команды флотов, высших военно-морских учебных заведений, учебных центров и частей центрального подчинения Военно-морского флота России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в игре за первое место североморцы одержали победу над командой Тихоокеанского флота.

Сборная Северного флота является многократным призёром чемпионата ВМФ и победителем чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по баскетболу.

Фото: https://mil.ru/news/d8ac0076-06e1-40f3-a0e2-1316ebe20021