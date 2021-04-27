Мурманская область. Арктика (16+)27.04.21 09:15
Сборная Северного флота заняла второе место в Межрегиональном турнире по хоккею «Кубок Победы»
Сборная Северного флота по хоккею заняла второе место в Межрегиональном турнире «Кубок Победы», посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Чемпионат проводился в городе Заречном Пензенской области.
В турнире приняли участие шесть хоккейных команд из разных городов России.
Североморцы одержали четыре победы, уступив финалистам турнира — хоккейной команде «Заречные бобры».
По результатам соревнования хоккеист сборной Северного флота Сергей Лазарев был признан лучшим вратарем, сообщает пресс-служба СФ.
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