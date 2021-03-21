Андрей Чибис представит итоги двух лет работы на посту главы регионаСборная УФСИН России по Мурманской области «Шпроты» стала «бронзовым» призёром сочинского фестиваля КВН
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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 08:00

Сборная УФСИН России по Мурманской области «Шпроты» стала «бронзовым» призёром сочинского фестиваля КВН

Сборная команда КВН УИС Заполярья «Шпроты» феерично завершила своё выступление на 32-ом Международном Фестивале команд Клуба весёлых и находчивых «КиВиН-2021», проходившем в Сочи.

В рамках фестиваля команд КВН Александра Маслякова состоялся Кубок КВН ФСИН России, проводимый в таком формате уже второй год подряд.

На обоих ристалищах юмора «Шпроты» представляли свою «Визитную карточку». И первый блин дебютантов из Мурманской области не оказался комом.

Несмотря на то, что «Шпротам» предстояло бороться с десятью лучшими сборными территориальных УФСИН и вузов УИС, в активе у которых победы и призовые места региональных конкурсов КВН, сборная УФСИН России по Мурманской области в нелёгкой борьбе сумела выиграть «бронзу». И как вишенка на торте - очень престижный, ценный для истинных знатоков КВН Приз в номинации «За лучшую шутку».

К слову, в состав жюри, оценивавших шутки команд на Кубке ФСИН, входили и известные КВНщики - чемпионы высшей лиги КВН.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, добиться таких результатов «Шпротам» помогла сплочённая командная игра, готовность всегда прийти на выручку товарищу. Словно оправдывая своё название, «Шпроты» во время всех фестивальных дней выглядели крепко спаянным коллективом, заряженным на победу.

Лауреатами Сочинского фестиваля КВН и «бронзового» Кубка ФСИН стали: Сергей Андрейко (отдел по конвоированию), Егор Грачев (ЦИТОВ), Вадим Киселёв (ИК-17), Леонид Корякин (ЦИТОВ), Виктор Мишустин (отдел по конвоированию), Кристина Хрушкова (ИК-18) и капитан команды Максим Волков (СИЗО-1), представитель команды Евгений Кулавский (УФСИН).

 

 

 

 

 

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