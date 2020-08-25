Сборы детей в школу опустошают кошельки родителей

Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Его стоимость составила 4,8 тысячи рублей, подсчитал для «Известий» оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Специалисты изучали 40 млн кассовых чеков в сутки, которые поступали с более 900 тысяч онлайн-касс по всей стране с 1 по 19 августа. При этом стоимость школьной формы выросла на 32% и составила в среднем 2 тысячи рублей. Перед началом учебного года количество её покупок подскочило на 27%.

Рюкзаки в целом подорожали не так значительно: всего на 4%, в среднем до 2 тыс. рублей, а количество их покупок сократилось на 2%. При этом комплект необходимых канцелярских принадлежностей (карандаши, ручки, альбомы и др.) увеличился в цене почти на треть и в среднем стоил 725 рублей. Его реализация выросла на 30%. Также подорожали такие товары, как дневник и пенал - на 14% каждый, до 125 и 420 рублей соответственно.

«Родители старались выбирать для детей товары лучшего качества, которые, как правило, выше по стоимости, - сказали «Известиям» в компании. - Это отразилось на величине среднего чека набора для школьников».

Этим летом на общий рост продаж товаров для детей повлиял демографический фактор: на 2020 год пришёлся пик численности школьников за последние 10 лет. Помогли подготовиться к учёбе и дополнительные государственные выплаты семьям с детьми. Отложенный из-за пандемии спрос только подогрел ситуацию: покупатели смогли реализовать свои потребности как раз уже к моменту распродаж.