Сборы в школу год от года всё дороже

Все лучшее — детям! На сборы ребёнка в школу среднестатистический житель мегаполиса потратил почти на 20% больше, чем год назад. Дороже всего подготовка к учебному году обходится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 9000 родителей школьников из городов-миллионников.

В среднем расходы на покупку необходимых школьнику вещей и канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом возросли в городах-миллионниках на 18%. Больше всего на подготовку ребёнка к новому учебному году сегодня тратят в Москве (в среднем 14300 руб.), Санкт-Петербурге (13100 руб.) и Екатеринбурге (12000 руб.), самые скромные бюджеты — в Волгограде (10200 руб.), Воронеже (10400 руб.), Перми и Уфе (по 11000 руб.).

Наиболее заметно сборы в школу подорожали в Санкт-Петербурге — на 31% по средним оценкам родителей по сравнению с прошлым годом. Кроме того, уровень «школьной инфляции» высок в Москве (там сделать покупки к учебному году стало дороже на 30%, чем в августе 2021-го), Екатеринбурге и Перми (на 22%). Наименьшие темпы роста семейного бюджета на школьную одежду и необходимые принадлежности зафиксированы в Омске (+7% к прошлому году), Новосибирске (+10%), Самаре и Волгограде (плюс по 13%).

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что Мурманскстат тоже подготовил информацию по затратам северян на подготовку школьников к новому учебному году.