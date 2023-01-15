Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках «зерновой сделки» и обвинений в создании «дефицита продовольствия» на Украине.

В населённом пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», таким образом, «зерновой сделки». В западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жёсткой ответной реакции мирового сообщества».

Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек.

Владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины В. Уваров. Известны также установочные данные на руководителя группы А. Ткачука и всех остальных её членов, а также их нынешнее место базирования – в военкомате города Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.

На фоне военных неудач украинской армии и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Рамштайне (ФРГ) 20 января с.г. киевские власти подобными громкими провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://vk.com/mil