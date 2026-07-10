Счастье – родиться в России: семья из Мурманской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

В День семьи, любви и верности в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 60 семейных команд из 43 регионов России, в числе которых семья из Мурманской области, стали обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Эти средства станут для семей важным шагом к дому, где будут расти их дети и продолжаться семейные истории. Кроме того, все 328 семей-финалистов конкурса отправятся в совместные путешествия по стране.

В финале второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов России. На протяжении четырех дней финалисты проходили оценочные задания, участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России, и общались с семьями из разных регионов страны.

К финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он отметил, что конкурс стал не просто соревнованием, а новой традицией для семей по всей России.

«Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи – это гордость России. С праздником вас!», – сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко выразил отдельную благодарность за творческий подход к костюмам: участники смогли показать не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру. Он также сообщил, что на заседании Наблюдательного совета принято решение запустить открытое голосование для выбора лучших костюмов. Их авторы получат возможность поработать с лучшими дизайнерами России над созданием коллекции одежды.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поздравила финалистов с Днём семьи, любви и верности и отметила, что конкурс, входящий в национальный проект «Семья», стал одним из самых востребованных проектов о семье.

«Конкурс проходит в Год единства народов России, объявленный главой государства. Крепкая семья – это абсолютный приоритет и главная ценность для всех 194 народов, живущих в России. Это настоящее и будущее нашей многонациональной страны, ее незыблемая опора. Когда у людей есть поддержка близких, неразрывная связь с родными, желание растить детей и передавать им свой опыт, есть дом, в котором всегда слышен смех детей и внуков – укрепляется уверенность в завтрашнем дне. Во втором сезоне конкурса приняли участие 726 тысяч человек – почти 200 тысяч семей со всей страны вместе с родственниками, проживающими в 82 государствах. Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть. Это значит, что решение нашего Президента запустить конкурс поддержано всенародно. Особенно приятно видеть здесь многодетные семьи, семьи с большим семейным стажем, многопоколенные семьи и семейные династии. Из 328 семей-финалистов таких – абсолютное большинство», – подчеркнула Татьяна Голикова.

От Мурманской области победителями конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала семья Витовских, Леонтьевых. В семейной команде из Санкт-Петербурга и Мурманска четыре участника: мама Екатерина, дочь Софья (7 лет), бабушка Зинаида Александровна и сестра мамы Анна. Также команду поддерживает папа Михаил, прабабушка Валентина и дедушка Василий. В семье есть полицейская династия: дедушка Василий и папа Михаил служили в милиции/полиции. Дедушка служил до самой пенсии. Папа Миша и дедушка Василий – мастера спорта по пауэрлифтингу, призеры и победители соревнований по силовому троеборью.

«Мы совсем не ожидали, потому что в основном полуфинале нам не удалось пройти дальше, но нам выпал шанс через дополнительный отбор. Поэтому выход в финал для нас уже стал победой. Конечно же, надо принимать участие в конкурсах, таких как «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», потому что мы узнали много нового друг о друге, коммуницировать вместе, хотя, казалось бы, мы – семья. Семья – это все. Смех и позитив – это у нас семейное», - сказали члены семьи Витовских, Леонтьевых.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» и заместитель председателя Наблюдательного совета Андрей Бетин подвел итоги сезона.

«Конкурс «Это у нас семейное» за два сезона стал по-настоящему народным. Он доказал: в России живут тысячи сильных, тёплых, крепких семей. Совершенно разных – по возрасту, профессиям, традициям, национальностям. Но удивительно похожих в главном: в любви, терпении, доверии, в умении слушать и слышать, уступать и договариваться, радоваться общим победам и вместе переживать трудности. Потому что семья – это главная команда в жизни человека. Второй сезон мы сделали насыщеннее и ярче. Больше заданий, больше возможностей, больше семей в финале. Конкурс растёт вместе с семьями – потому что отвечает на главную потребность: быть вместе, чувствовать опору, знать, что ты не один. 60 сертификатов по 5 миллионов рублей – это возможность для 60 семей сделать шаг к своей мечте: купить дом, квартиру, закрыть ипотеку. И это почти в два раза больше, чем в прошлом году. А все финалисты отправятся в совместные путешествия по России. Но главный приз конкурса уже у каждого из вас. Это крепкая, любящая семья», – отметил Андрей Бетин.

Победителями второго сезона стали 60 команд, в составе которых 401 человек. Среди них 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек, а также 29 других родственников. Самым юным победителям 6 лет, самому взрослому участнику среди победителей – 80 лет. Самая многодетная семья среди победителей воспитывает 36 детей, самый большой стаж брака среди победителей – 53 года.

Семьи-победители представляют 43 региона России и все федеральные округа, в том числе Донбасс и Новороссию. Среди победителей – многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты, ветераны труда. Самая большая команда объединила 29 человек.

Семьи-победители стали обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Средства можно направить на покупку дома или квартиры, а также на погашение ипотеки или внесение первоначального взноса за жильё.

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 726191 человек – 196576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В финал вышли семьи, показавшие лучшие результаты по итогам окружных полуфиналов и дополнительных онлайн-заданий. Дистанционный этап включал 48 заданий, по итогам которых семьи создали 11 тысяч фото, видео и текстовых описаний. Продолжительность видеоматериалов, снятых для конкурса, составила 2441 час.

Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья». Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570959/#&gid=1&pid=1