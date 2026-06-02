Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Счастье в денежном эквиваленте за год подорожало на 6%: с 253 тысяч рублей до 273 тысяч.

Мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам: 309 против 240 тысяч рублей в месяц.

Запросы растут с возрастом — если молодёжь до 24 лет называет сумму в 220 тысяч рублей, то респонденты 45 лет и старше — уже 285 тысяч.

Россияне с высшим образованием для счастья хотели бы получать 297 тысяч рублей в месяц, тогда как обладателям среднего профессионального образования достаточно 238 тысяч.

Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, оценивают счастливую сумму в 223 тысячи, а участники опроса с заработком от 150 тысяч рублей — в 337 тысяч.

Среди мегаполисов первое место по уровню запросов вновь занимает столица — 295 тысяч рублей в месяц нужно москвичам для счастья. На вторую строчку поднялся Санкт-Петербург с результатом 282 тысячи. Замыкает тройку Владивосток, где счастливая сумма оценивается в 279 тысяч. Далее расположились Красноярск (273 тысячи), Екатеринбург (272 тысячи), Ростов-на-Дону (271 тысяча), Уфа и Тюмень (по 263 тысячи). Самые скромные запросы — в Кирове (216 тысяч), а также в Томске (222 тысячи), Барнауле и Липецке (по 225 тысяч). Наибольший прирост за год показали Екатеринбург (+10%), Казань и Иркутск (плюс по 9%).

Время проведения опроса: 1—26 мая 2026 года.