Счастливая история Арсения Драчука

Хорошие новости сообщила оператор по железнодорожным операциям АО «Мурманский морской торговый порт» Татьяна Драчук. В июле 2022 года её сыну Арсению Драчуку, который с рождения страдал от недугов, которые лишили его возможности слышать окружающий мир, в американской клинике «California Ear Institute» выполнен полный цикл необходимых комбинированных операций на левом и правом ушках. Арсению сформировали слуховой проход и ушную раковину, но самое главное - восстановили слух.

Уже после первой операции в ноябре 2021 года на левом ушке Арсений стал слышать самостоятельно и отказался от слуховых аппаратов, которые носил с рождения. Ему стало проще общаться со своими сверстниками, ориентироваться в общественных местах. Татьяна Васильевна обратилась к портовикам и всем неравнодушным, кто помогал Арсению:

«Дорогие друзья!

Спасибо всем, кто откликнулся и поддержал Арсения! От лица нашей семьи позвольте выразить вам искреннюю признательность и благодарность за участие в судьбе моего ребёнка, Драчука Арсения.

Арсений родился с патологией слуховых органов: у него отсутствовали слуховые проходы, а ушные раковины были деформированы. Решить его проблему могли в американской клинике, но счёт был выставлен огромный: 172 тысячи долларов США. Благодаря вашей поддержке и помощи, удалось собрать эти средства и провести операции. Это ли не счастье видеть, что твой ребёнок слышит звуки мира и радуется своим новым ушкам! Ваши доброта и неравнодушное отношение к нашей беде навсегда оставят след в наших сердцах. Вы все подарили Арсению мир ярких звуков!

С уважением, Арсений и Татьяна Драчуки».

Напомним, что АО «Мурманский морской торговый порт» было одной из организаций, которая в числе первых оказала помощь семье, «Волонтёрский отряд АО «ММТП» при поддержке администрации предприятия провёл масштабную акцию «Слушай сердцем», портовики перечисляли личные средства и помогали Арсению и его близким.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249665%2Fwall-149919532_2696