Счастливого Нового года! Пусть он принесёт тепло и радость в ваш дом: поздравление губернатора Мурманской области с наступающим Новым годом

Спасибо каждому из вас за любовь к Русскому Северу и за то, что вместе мы меняем Мурманскую область к лучшему. Впереди новые возможности. И вместе мы их обязательно реализуем!

Дорогие северяне! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот год был разным, порой непростым, но вместе с тем ярким и полным важных событий. Главное, что мы снова доказали: Мурманская область способна справиться с любыми вызовами. И это благодаря вам!

Наш город-герой стал центром Международного Арктического форума, который подтвердил статус Мурманска как столицы русской Арктики. По его итогам президент Владимир Владимирович Путин дал важные поручения: от продолжения программы реновации ЗАТО и газификации до масштабного развития Арктики.

Каждый год мы достигаем новых успехов и продолжаем уверенно двигаться по стратегическому плану «На Севере – жить!». Инвестиции в регион растут, наша экономика развивается, и мы занимаем достойные позиции в общероссийских рейтингах. Мы строим новое жильё, создаём комфортные условия для северян. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал «Арктическую ипотеку» под 2%, а мы продолжаем программу «Свой дом в Арктике». Мы оказываем всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям, продолжаем реновацию ЗАТО, улучшая качество жизни в наших гарнизонах.

Особое внимание уделяем социальной сфере. Растёт число многодетных семей, реализуется наш проект «На Севере – малыш», мы лидируем по динамике роста ожидаемой продолжительности жизни и проценту сохраненных жизней. Мы создаём и преображаем объекты здравоохранения, образования и культуры, делая их современными и доступными. С каждым годом Мурманская область становится привлекательнее для жизни, работы и отдыха: мы развиваем креативные индустрии, поддерживаем спорт и туризм. Наша уникальная природа, моря, киты, лучший горнолыжный курорт – все это делает Кольский полуостров особенным местом на карте России.

Счастливого Нового года! Пусть он принесёт тепло и радость в ваш дом!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456243985

