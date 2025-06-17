Счётчики или деньги: оплату потребления воды по нормативу собираются значительно увеличить

Минстрой разработал проект постановления правительства об удвоении ставок платы за потребление воды без счётчиков. Как сообщает «Коммерсант», таким образом ведомство намерено бороться с потребителями, которые обходят повышение тарифов на коммунальные услуги за счёт оплаты по нормативу.

По данным Минстроя, по итогам 2024 года в России количество квартир, не оснащенных приборами учёта холодной воды, составляло 7,5 млн, горячей — 4,6 млн. Число индивидуальных жилых домов без счетчиков холодной воды — 2,4 млн, горячей — 115 тысяч. Всего утечку и неучтенный расход в год ведомство оценивает в 23,2% от всей подачи воды.

Сейчас при отсутствии приборов учёта размер платы за коммунальные услуги по водоснабжению рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5, однако в ведомстве считают, что «его недостаточно для стимулирования установки приборов учёта». Предлагается увеличить повышающий коэффициент до трёх — подобный эксперимент уже был проведён в Москве, и его результаты власти считают успешными. По данным Росстата, по итогам 2024 года в Москве приборами учёта оснащены 90% квартир.

Также проект постановления уточняет порядок расчёта размера доначисления платы за водоснабжение при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям.