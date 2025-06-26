Счётная палата призвала активнее использовать деньги на развитие Арктики

Неизрасходованные бюджетные средства, выделенные на развитие Дальнего Востока и Арктики, следует активнее вовлекать в развитие инфраструктуры этих регионов. Об этом 25 июня заявил начальник инспекции по контролю за ходом развития приоритетных стратегических территорий РФ Счётной палаты Павел Лучников на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщает pnp.ru, по его словам, ведомство в ходе проверки исполнения бюджета в Арктике и на Дальнем Востоке в 2024 году отметило недостатки, которые уже выявляли и ранее. Например, у дочерних предприятий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики с 2017 года накопилось около 17 миллиардов рублей, которые получили из бюджета на создание инфраструктуры в этих регионах.

Чиновник отметил, что из них два миллиарда объясняется экономией средств. Другие остатки сложились за счёт того, что в Приморье отстают в реализации мероприятий по созданию инфраструктуры.

«Наше основное пожелание к Минвостокразвития, чтобы оно предприняло меры по сокращению этих остатков. Как мы видим, не на все мероприятия, которые нам хотелось бы реализовать на Дальнем Востоке, у нас хватает средств. А отвлеченные из бюджетной системы средства не совсем правильно иметь в наше время», — сказал Лучников.