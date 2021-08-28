Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!

В России меняется порядок государственного мониторинга водных биологических ресурсов. Соответствующее постановление правительства от 17 августа 2021 года № 1362 вступает в силу 28 августа.

Рыбаков обяжут оборудовать свои суда приборами, способными в автоматическом режиме передавать данные. Среди сведений, которые необходимо указывать: объём выловленной рыбы, информация о её выгрузке в портах, переработке, а также о снабжении судов водой, продовольствием, тарой и так далее.

Нововведения касаются как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц, занимающихся рыболовством без использования или с использованием судов рыбопромыслового флота, сообщает pnp.ru.