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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.20 12:00

Считайте размер среднедушевого дохода семьи: Мурманская область готовится к началу выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Мурманская область активно готовится к внедрению нового пособия для помощи семьям с детьми. Напомним, Президент РФ Владимир Путин поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начали получать ежемесячные денежные выплаты не в июле, как планировалось ранее, а месяцем раньше – с июня 2020 года. Большая часть работы в регионе уже выполнена.

Так, принят закон Мурманской области от 10.04.2020 № 2475-01-ЗМО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», на реализацию которого предусмотрены бюджетные средства в объеме 775,5 млн рублей.

Между Минтрудом России и правительством Мурманской области подписано Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты. В настоящее время порядок предоставления данного вида поддержки проходит согласование.

Одна из задач, которая стоит перед властями всех уровней, – сделать получение социальной помощи простым и доступным. Поэтому процесс предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет максимально оптимизирован. Впервые алгоритм ее назначения был проработан на федеральном уровне. Ранее для назначения пособий и выплат гражданам приходилось самостоятельно доказывать нуждаемость и подтверждать доход. Для упрощения этого порядка регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия: совершенствуется технологическая база держателей необходимых сведений и, одновременно, вносятся изменения в федеральное законодательство. Гражданину достаточно будет подать заявление, а остальные документы соберут учреждения социальной поддержки населения.

Начисление пособий на детей от 3 до 7 лет будет осуществляться с 1 января 2020 года. Таким образом, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если 3 года ребёнку исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребёнком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. Выплата устанавливается сразу на год.

Во всех регионах будет использоваться единая форма заявления для получения пособий. Заявление можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг или в традиционной форме через МФЦ, органы социальной защиты.

Согласно прогнозным расчетам, в текущем году получателями выплаты в регионе могут стать родители 7,5 тысячи детей. Размер выплаты составит половину величины прожиточного минимума, установленную по социально-демографической категории «Дети» за II квартал 2019 года – 8596,50 рубля. При этом одним из условий права является определение размера среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения, пишет Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

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