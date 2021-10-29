График работы медицинских организаций региона в период с 30 октября по 7 ноября8 заполярных брендов представлены на национальном конкурсе «Вкусы России»: стартовало народное голосование
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.10.21 16:30

Сдача ФОКОТа в посёлке Малое Сафоново переносится на 2022 год

В посёлке Малое Сафоново строится Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, ход работы на важном объекте находится на постоянном контроле органов местного самоуправления. Но, к сожалению, в 2021 году его ввод в строй не состоится. А ведь завершение работ, которые выполняет ООО «Строй-Норд», возглавляемый Гагиком Барсегяном, было запланировано ещё на 28 августа 202 года.

В причинах отставания от графика выполнения работ в очередной раз разбирались депутаты Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и Лариса Круглова, врио главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева. Заказчика строительства ФОКОТа в лице Городского центра ЖКХ представлял заместитель директора ГЦ ЖКХ Иван Гладских, а подрядчика – заместитель генерального директора ООО «Строй-Норд» Артур Алеян.

К сожалению, в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур, время завершения работ сдвинулось на неопределенный срок. Они были начаты только в середине июля. На сроки завершения строительства объекта повлияла необходимость проведения дренажных работ.

В настоящее время на объекте проложены дренажные системы и электрические кабельные линии, установлены бордюры, уложено основание под трибуны, футбольное поле, площадью 1800 кв. метров и трибуны. Фактически выполнено 90% подготовительных работ. Но асфальтирование не выполнено, а значит, невозможно укладывать тартановое покрытие на беговые дорожки и искусственное покрытие на футбольное поле. Да и само покрытие поступило лишь в конце октября, как и все основное оборудование и тренажёры.  

Андрей Федулов отметил, что есть возможность приступить к монтажу спортивных тренажёров, под которые готово основание. 

Лариса Круглова признала, что в этом году завершить строительство ФОКОТа не удастся. Клеить тартановое покрытие беговых дорожек и укладывать искусственное покрытие на футбольное поле при минусовых температурах нельзя. В Мурманской области уже имеется подобный отрицательный опыт. Она отметила, что сорвались поставки необходимого оборудования.

«Понятно, что жители посёлка будут недовольны, но нужно говорить правду. А сам спортивный объект востребован, он нужен посёлку», - сказала Лариса Круглова.

Подрядчику было рекомендовано оградить место проведения строительных работ, чтобы избежать травматизм детей.

По завершению строительства здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием, тренажёры, турники, баскетбольные щиты, беговые дорожки с тартановым покрытием, шириной 4,5 метра, трибуны на 100 человек.

Остаётся надеяться, что в 2022 году ФОКОТ станет центром спортивной жизни посёлка. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Уголь, торф и электрическая энергия уже сегодня успешно заменяют мазут в ряде населенных пунктов Заполярья-PRO ЖКХ (18+)Все в одной! Жители Полярных Зорь получат квитанцию за ЖКУ в новом формате-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика