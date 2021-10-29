Сдача ФОКОТа в посёлке Малое Сафоново переносится на 2022 год

В посёлке Малое Сафоново строится Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, ход работы на важном объекте находится на постоянном контроле органов местного самоуправления. Но, к сожалению, в 2021 году его ввод в строй не состоится. А ведь завершение работ, которые выполняет ООО «Строй-Норд», возглавляемый Гагиком Барсегяном, было запланировано ещё на 28 августа 202 года.

В причинах отставания от графика выполнения работ в очередной раз разбирались депутаты Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и Лариса Круглова, врио главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева. Заказчика строительства ФОКОТа в лице Городского центра ЖКХ представлял заместитель директора ГЦ ЖКХ Иван Гладских, а подрядчика – заместитель генерального директора ООО «Строй-Норд» Артур Алеян.

К сожалению, в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур, время завершения работ сдвинулось на неопределенный срок. Они были начаты только в середине июля. На сроки завершения строительства объекта повлияла необходимость проведения дренажных работ.

В настоящее время на объекте проложены дренажные системы и электрические кабельные линии, установлены бордюры, уложено основание под трибуны, футбольное поле, площадью 1800 кв. метров и трибуны. Фактически выполнено 90% подготовительных работ. Но асфальтирование не выполнено, а значит, невозможно укладывать тартановое покрытие на беговые дорожки и искусственное покрытие на футбольное поле. Да и само покрытие поступило лишь в конце октября, как и все основное оборудование и тренажёры.

Андрей Федулов отметил, что есть возможность приступить к монтажу спортивных тренажёров, под которые готово основание.

Лариса Круглова признала, что в этом году завершить строительство ФОКОТа не удастся. Клеить тартановое покрытие беговых дорожек и укладывать искусственное покрытие на футбольное поле при минусовых температурах нельзя. В Мурманской области уже имеется подобный отрицательный опыт. Она отметила, что сорвались поставки необходимого оборудования.

«Понятно, что жители посёлка будут недовольны, но нужно говорить правду. А сам спортивный объект востребован, он нужен посёлку», - сказала Лариса Круглова.

Подрядчику было рекомендовано оградить место проведения строительных работ, чтобы избежать травматизм детей.

По завершению строительства здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием, тренажёры, турники, баскетбольные щиты, беговые дорожки с тартановым покрытием, шириной 4,5 метра, трибуны на 100 человек.

Остаётся надеяться, что в 2022 году ФОКОТ станет центром спортивной жизни посёлка.