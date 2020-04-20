Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» осложняется удорожанием контракта

Минпромторг РФ в 2020 году ожидает сдачи ледокола «Виктор Черномырдин», сообщил глава ведомства Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

ОСК перенесла с конца 2019 года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин» на фоне урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также необходимости получения документов из профильных ведомств, сообщала пресс-служба ОСК в конце 2019 года. Глава ОСК Алексей Рахманов ранее говорил, что из-за существенных изменений в проекте произошло удорожание ледокола.

«Я рассчитываю на то, что коллеги из Минтранса нас поддержат, и мы найдём решение для того, чтобы закрыть полностью все контрактные условия, и в этом году сдать ледокол основному заказчику – «Росморпорту», - сказал Мантуров.

«Сегодня контракт – 8 (миллиардов рублей. - Ред.). С учётом того, что реально потрачено денег больше 10 миллиардов, мы исходим из того, что контрактная цена должна быть увеличена, исходя из фактических затрат», - добавил он.

Напомним, в ноябре 2018 года на строящемся на тот момент «Викторе Черномырдине» произошёл пожар на площади 300 кв. метров , в результате которого один человек получил ожоги. ОСК оценивала ущерб в 150 млн рублей.

Что касается самого инцидента, по словам Мантурова, следствие завершается. «Что касается виновных, это уже ... из следственных органов должны коллеги принимать решение, что касается ущерба, который был понесён, то он полностью был компенсирован за счёт своевременно застрахованного судна», - сказал министр.

Напомним, новый ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике: на судне размещаются до 90 человек помимо основного экипажа, есть специальные помещения и лаборатории для размещения научного оборудования. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.