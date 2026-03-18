С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
Мурманская область. Арктика (16+)

«Сдаём вместе»: родители школьников Мурманской области познакомились с процедурой проведения ЕГЭ

В Мурманской области прошла всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Её цель – повысить информированность родителей о процедуре государственной итоговой аттестации. Акция состоялась на базе образовательных организаций во всех муниципалитетах региона, центральной площадкой в Мурманске стала гимназия №1.

К родителям присоединились представители органов власти, систем образования и здравоохранения. Участники смогли пройти все этапы экзаменационной процедуры: регистрацию, контроль на входе, рассадку в аудиториях, инструктаж, увидеть, как раздаются экзаменационные материалы и заполняются бланки. Родителям был предложен сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку.

«Мероприятие проводится уже в десятый раз. В этом году в акции приняли участие более 200 родителей школьников. Это важный инструмент повышения открытости процедуры, который позволяет снять многие вопросы и убедиться, что ЕГЭ проходит в понятных, прозрачных и равных для всех условиях», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В этот же день около 2,9 тысячи учащихся 11-классов Мурманской области написали репетиционный экзамен по русскому языку. ЕГЭ прошёл в условиях, максимально приближенных к реальным: с соблюдением всех процедур, временных регламентов и требований к проведению государственной итоговой аттестации. Он позволил выпускникам познакомиться со структурой экзаменационной работы, отработать распределение времени и определить темы, требующие дополнительной подготовки.

Как сообщила Диана Кузнецова, результаты репетиционного экзамена будут доведены до участников в школах, при этом оценки за данную работу не выставляются, а используются для корректировки образовательного процесса и индивидуальной подготовки.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564037/#&gid=1&pid=2

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
