«Сдаём вместе»: родители школьников Мурманской области познакомились с процедурой проведения ЕГЭ

В Мурманской области прошла всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Её цель – повысить информированность родителей о процедуре государственной итоговой аттестации. Акция состоялась на базе образовательных организаций во всех муниципалитетах региона, центральной площадкой в Мурманске стала гимназия №1.

К родителям присоединились представители органов власти, систем образования и здравоохранения. Участники смогли пройти все этапы экзаменационной процедуры: регистрацию, контроль на входе, рассадку в аудиториях, инструктаж, увидеть, как раздаются экзаменационные материалы и заполняются бланки. Родителям был предложен сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку.

«Мероприятие проводится уже в десятый раз. В этом году в акции приняли участие более 200 родителей школьников. Это важный инструмент повышения открытости процедуры, который позволяет снять многие вопросы и убедиться, что ЕГЭ проходит в понятных, прозрачных и равных для всех условиях», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В этот же день около 2,9 тысячи учащихся 11-классов Мурманской области написали репетиционный экзамен по русскому языку. ЕГЭ прошёл в условиях, максимально приближенных к реальным: с соблюдением всех процедур, временных регламентов и требований к проведению государственной итоговой аттестации. Он позволил выпускникам познакомиться со структурой экзаменационной работы, отработать распределение времени и определить темы, требующие дополнительной подготовки.

Как сообщила Диана Кузнецова, результаты репетиционного экзамена будут доведены до участников в школах, при этом оценки за данную работу не выставляются, а используются для корректировки образовательного процесса и индивидуальной подготовки.

