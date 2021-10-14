Сдать биометрические данные соглашается лишь 1 из 3 получивших такое предложение

Эксперты советуют россиянам отказываться от сдачи биометрических данных. А между тем уже каждый восьмой получал подобные предложения от различных организаций, чаще всего банков. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Идентификация личности по отпечатку пальца, трёхмерной фотографии лица, снимку сетчатки глаза и другим биометрическим характеристикам сегодня широко применяется различными организациями, особенно в банковской сфере. Однако президент «InfoWatch» Наталья Касперская посоветовала россиянам не торопиться сдавать свои биометрические данные, объяснив это слабой защитой такой информации. «Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют», — подчеркнула она.

Впрочем, если не брать в расчёт ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать такую информацию. Чаще это мужчины (15% против 11% среди женщин). Судя по комментариям, в подавляющем большинстве случаев оформить биометрию предлагают банки.

Каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру (35%). Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков. Отказались 44% опрошенных — в числе основных причин недоверие организации, опасения утечки и недобросовестного использования информации, а также необоснованность использования биометрических данных там, где без них можно обойтись. Ещё 21% респондентов пока не принял решение, сдавать ли свои биометрические характеристики.

Мужчины заметно чаще, чем женщины, отказываются от подобных предложений (48% против 38%). Тех, кто доверил различным организациям свои биометрические данные, больше среди женщин (38% против 32% среди мужчин).