Сдать биометрию для покупки алкоголя или табака готов каждый четвёртый

Возможно, скоро покупать алкоголь и сигареты в супермаркетах можно будет с помощью биометрии: так кассирам будет проще определять возраст покупателя. Сдать биометрические данные для покупки алкоголя сегодня готовы 25% россиян, для покупки сигарет — 27%. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 потребителей табака и/или алкоголя из всех округов страны.

Крупные торговые сети обратились в Минцифры России с просьбой организовать возможность использовать биометрические данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака. Однако сдать свои биометрические данные, чтобы покупать алкоголь, не доставая паспорт, пока согласен только каждый четвертый россиянин (25%), тогда как против выступают 63%. Те, кто готов к сдаче биометрии, объясняют своё решение не только удобством, но и тем, что такая мера поможет предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним. Противники сообщают, что не уверены в безопасности хранения биометрических данных.

Сдать биометрию ради покупки табака россияне готовы чуть чаще (27%). Против выступают 56% опрошенных. Женщины согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет чаще мужчин (30% против 24%).

Ранее эксперты «SuperJob» выяснили, что число россиян, готовых расплачиваться «лицом» за товары, составляет только 7%.

Время проведения опроса: 14—20 июля 2023 года.