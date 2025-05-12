Сдать биометрию соглашается лишь каждый четвертый, получивший такое предложение

Россиянам все чаще предлагают сдать биометрию, мужчины соглашаются чаще женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Доля россиян, которым предлагали сдать биометрические данные, за год увеличилась с 18% до 23%. Однако число тех, кто соглашается на это, продолжает снижаться: 36% — в 2023-м (из числа тех, кому поступало такое предложение), 32% — в 2024-м и 27% — в текущем году.

Мужчинам чаще прилагают сдать биометрию (26% против 20% среди женщин) и они в 1,5 раза чаще соглашаются.

Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет и граждан с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто получает подобные запросы от банков и госструктур (каждый четвертый).

Несмотря на то, что у граждан есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся настороженно к их использованию: «Нет уверенности в их сохранности»; «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии».

Время проведения опроса: 22—29 апреля 2025 года.