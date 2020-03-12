Сдай батарейку – получи яблоко!

Североморск поддержал Всероссийскую акцию, приуроченную к Международному дню земли. На базе ТЦ «Авиатор» вчера открылся пункт сбора отработанных батареек.

Специальный бокс, куда можно опускать ненужные батарейки, телефоны, аккумуляторы от различных приборов и техники, а также электронные сигареты установили на первом этаже торгового центра, недалеко от входа. Уже в первые минуты работы пункта желающих принять участие в акции было довольно много. В качестве бонуса североморцы получали яблоко за каждую батарейку.

Организаторы акции – Центр поддержки гражданских инициатив и благотворительный фонд «ДаДобро» - ставят перед собой серьёзную задачу – привлечь внимание к защите окружающей среды и экологии. Генеральным партнёром мероприятия выступает челябинский завод «Мегаполисресурс» – современное высокотехнологичное предприятие, безопасно утилизирующее батарейки. А во флотской столице акция проходит при поддержке сторонников партии «Единая Россия» и предпринимательского сообщества.

- Акция продлится до 20 марта, любой желающий сможет проявить экологическую сознательность и принять в ней участие. Ежедневно с 12 до 14 часов можно приносить батарейки и получать витаминный подарок – яблоко. Это нужное дело, таким образом, мы воспитаем в обществе ответственное отношение к потреблению экологически опасных вещей. В Североморске эта акция – тестовая, но в дальнейшем мы планируем установить в торговом центре автомат для сбора отработанных батареек, - рассказал директор ТЦ «Авиатор», депутат Совета депутатов Владимир Марыгин.

- В России проблема вторичной переработки использованных батареек стоит достаточно остро. На утилизацию ежегодно попадает не более 1 % процента от используемых в нашей стране аккумуляторов. Эти цифры выглядят ещё более мрачными, если представить, что речь идёт о 200 тысячах тоннах непереработанных токсичных отходов, которые каждый день отравляют планету. И это только за один год. Мы предлагаем вам бороться с этой проблемой радикально – подключиться к Всероссийской акции волонтёрского движения «ДаДобро» и сторонников партии «Единая Россия» - «Зелёные игры» - и сдать батарейки, - прокомментировала североморский депутат, руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

Все собранные батарейки будут переданы в Мурманск, а оттуда в Челябинск - на утилизацию. Завершится акция в Международный день земли – 20 марта.

Интересно, что весь путь батарейки до утилизации можно отследить на сайте getboxy.ru, указав номер бокса, в который вы её опустили. В данном случае – это 3189.