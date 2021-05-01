Сделан первый шаг выхода из пандемии

Cтационар Мурманского областного клинического многопрофильного центра, расположенный по улице Володарского, 18а начал работу в прежнем режиме. Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера принял участие в торжественном мероприятии, посвященном этому событию.

В сентябре 2020 года в связи пандемией в здании стационара городской больницы скорой медицинской помощи было организовано отделение для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Тогда в течение всего двух недель было развернуто 220 коек для заболевших. В кратчайшие сроки здание было оснащено всем необходимым оборудованием и специальной медицинской техникой.

В учреждение было подготовлено 567 специалистов для оказания помощи пациентам с COVID-19.

– На базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра было открыто два обсерватора. Один в здании по улице Володарского, второй в родильном доме №3 по ул. Бочкова, – рассказал главный врач МОМКЦ Евгений Тарбаев. – На сегодняшний день врачи и медицинский персонал учреждения оказали помощь 2287 пациентам.

Учитывая улучшение эпидемической ситуации, одно из отделений переведено в стандартный режим работы. Уже готовы к приёму неврологическое и кардиологическое отделения с палатами интенсивной терапии и реанимации.

– Выражаю слова глубокой благодарности нашим медицинским работникам, которые спасали и продолжают спасать мурманчан во время пандемии, – обратился к собравшимся Евгений Никора. – Возвращение стационара в штатный режим – это показатель постепенного выхода из той сложной эпидемической ситуации, в которой мы оказались. Но бдительность терять не нужно, потому что жизнь и здоровье людей – это самое важное.