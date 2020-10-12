Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года

На Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи открыта новая газовая залежь, сообщила пресс-служба ПАО «Газпром». В результате бурения и испытания разведочной скважины получен промышленный приток газа дебитом около 600 тысяч куб. метров в сутки. Он свидетельствует о значительных объёмах газа в новой залежи. Это существенно увеличивает промышленную ценность месторождения.

Компания проведёт подсчёт новых запасов Ленинградского месторождения и представит эти данные в ФБУ «Государственная комиссия по запасам» для внесения в государственный баланс.

Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн куб. метров и относятся к категории уникальных.

В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море «Газпром» открыл месторождение им. В.А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году — месторождение «75 лет Победы».