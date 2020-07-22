«Сделано в СССР» - выставка в следственном изоляторе города Апатиты
Культурно-выставочный уголок следственного изолятора города Апатиты на протяжении трёх лет своего существования радует разнообразными тематическими выставками. На этот раз идейный вдохновитель и организатор выставочного уголка - сотрудник воспитательной службы СИЗО-2 Евгений Тимофеев решил ненадолго погрузить посетителей в атмосферу культуры и быта поколения, выросшего в СССР. Отсюда и название – «Сделано в СССР».
В экспозиции собраны различные вещи 1950-1980 годов. В формировании выставочного фонда приняли активное участие сотрудники следственного изолятора, предоставившие домашние предметы тех лет. Здесь можно увидеть диапроектор и диафильмы, швейную машинку, видеокамеру, дамскую сумку с кодовым замком, различные кухонные предметы, часы, игрушки, и многое другое, что передаёт атмосферу той эпохи. Для молодого поколения самым непонятным экспонатом выставки стал сифон для газирования воды.
Откликнулись и давние партнёры - специалисты библиотеки-музея им. Гладиной Л.А., с которыми у воспитательного отдела СИЗО-2 налажено продуктивное взаимодействие по совместной просветительской деятельности. Они любезно предоставили книжные экспонаты, проигрыватель для виниловых пластинок и сами пластинки.
По словам организатора, неповторимое звучание проигрывателя создаёт необходимый музыкальный фон, сопровождающий посетителей на протяжении всей экскурсии.
В рамках работы выставки также запланирован просмотр осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания учреждения и несовершеннолетними подследственными фильма «Спортивные достижения в Олимпиаде 1980 года», занятия по темам: «Музыка прошлых лет», «Увлечения и традиции».
Выставка продолжит свою работу до конца июля.