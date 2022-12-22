«Сделаны из Никеля»: северян приглашают посетить выставку-эксперимент

23 декабря в 18.00 в Центре современного искусства «21А» откроется проект арт-объектов художника Александра Хромых, в которой он пробует совмещать, смешивать, внедрять различные материалы и формы со шлаком — бронзу, керамику, гипс, бетон, силикон.

Как сообщает vk.com/murmanculture, проект родился во время резиденции «Полярный день» в 2021 году. «В окрестностях Никеля я увидел чёрные горы — это шлак от производства никеля. Выглядит впечатляюще, похож на чёрный вулканический песок, мне захотелось с ним поработать, и я начал экспериментировать», — рассказывает Александр.

Работы, подготовленные для выставки, будут представлены впервые, кроме одного портрета, с которого художник начал работу с этим интересным и загадочным материалом.

Проект реализован АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» при поддержке компании «Норильский никель» и администрации Печенгского муниципального округа.

Выставка продлится с 23 декабря по 22 января 2023 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264071%2Falbum-139605315_00%2Frev