«Сделаны в Никеле»: экспериментальная выставка скульптур открылась в Центре современного искусства «21А»

Автор экспозиции – преподаватель Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица художник Александр Хромых. Александр становился победителем конкурса грантов губернатора Мурманской области на проекты в сфере современного искусства – при региональной поддержке окрестности Териберки украсил арт-объект «Китовые хвосты»!

Идея выставки «Сделаны в Никеле» родилась во время работы в арт-резиденции «Полярный день», организованной на базе Центра социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», в 2021 году.

«В окрестностях Никеля я увидел чёрные горы – это шлак от производства никеля. Выглядит впечатляюще, похож на черный вулканический песок, мне захотелось с ним поработать, и я начал экспериментировать», – говорит художник.

Как сообщает vk.com/murmanculture, автор совместил различные материалы и формы со шлаком — бронзу, керамику, гипс, бетон, силикон. Центральное место в экспозиции занимают скульптуры форм, то есть техническая форма скульптуры стала самой скульптурой и приобрела новые качества в новом материале. Форма таит в себе нечто нераскрытое, еще не материализованное в реальности, несет в себе загадку. Экспозицию дополняет мелкая пластика.

Проект реализован Центром социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» при поддержке компании «Норильский никель» и администрации Печенгского муниципального округа. Увидеть выставку можно в Центре современного искусства «21А» Мурманской областной научной библиотеки до 22 января.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264311%2Fwall-139605315_21367