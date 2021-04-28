Сделать Мурманск самым модным арктическим городом мира

Такую амбициозную задачу назвал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в качестве основной цели комплексной программы благоустройства областного центра «Наш Мурманск», разработанной региональным Министерством градостроительства и благоустройства. Глава региона выступил главным спикером презентации программы, которая прошла на борту ледокола-музея «Ленин».

«Город будет жить, если сюда будет стремиться активная молодёжь, если будет круто как минимум посетить Мурманск, а ещё лучше – остаться здесь жить, работать и развиваться. Арктика сегодня притягивает самых смелых, интересных, креативных людей. И нам нужно сделать так, чтобы Мурманск за счёт своей уникальности, харизмы, характера по-настоящему соответствовал гордому званию столицы Арктики. Нам нужно научиться применять нестандартные решения, которые позволят сделать Мурманск самым модным северным городом даже не в стране, а в мире», – отметил губернатор в своём вступительном слове.

Андрей Чибис сообщил, что для формирования единого мурманского стиля будет создан городской дизайн-код. Конкурс на его создание выиграла известная дизайн-студия Артемия Лебедева, а в финансировании работ принимает участие компания «Норникель».

Сам Артемий Лебедев также присутствовал на презентации. Дизайнер подчеркнул, что необходимо «отдать» город жителям, превратить Мурманск из города для работы в город для жизни. Для этого нужно, прежде всего, создавать современные общественные пространства, не нарушая притом сложившихся традиций, исторического «лица» города.

Программа «Наш Мурманск», помимо единого дизайн-кода, включает в себя общий световой план города с подсветкой зданий и объектов, формирование единой системы озеленения «Зелёный каркас», создание комфортных условий в жилых кварталах, внедрение в городскую среду наряду с большими общественными пространствами мини-зон отдыха – парклетов и ряд иных мероприятий.

В рамках программы планируется реконструировать площадь Пять Углов и Привокзальную площадь, обустроить Долину Уюта, создать в окрестностях мемориала Защитникам Заполярья Парк Победы с музеем.

Отдельным проектом, первый этап которого должен быть реализован уже в текущем году, станет «МойЗалив.рф». Автор проекта, выпускник программы «Архитекторы.рф» мурманчанин Алексей Арушанян пояснил, что речь идёт о создании в тех местах города, откуда открывается эффектный вид на Кольский залив, видовых площадок. Эти площадки призваны быть не просто террасами для наблюдения, а полноценными общественными пространствами, функции и внешний вид которых выберут сами жители.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, важным пунктом программы «Наш Мурманск» является развитие пешеходного и велосипедного движения. Андрей Чибис отметил, что неожиданный успех системы велопроката в Мурманске в прошлом году вдохновил региональную власть на развитие этого направления. Уже 1 мая городской велопрокат возобновит свою сезонную работу. В этом году к существующим десяти станциям прибавятся ещё десять, а к парку велосипедов – электросамокаты. Конечная цель – покрыть сетью станций проката все три городских округа.

«Программа «Наш Мурманск» – не догма, скорее всего, она будет прирастать свежими идеями. Город наш обладает уникальным мощным характером, сильной героической историей, удивительной географией. Важно запустить процесс обновления города, причём не эпизодически, а системно. Мы подходим к этому щепетильно, привлекаем сюда самых интересных людей – как извне, так и наших земляков. И мне очень нравится, что сегодня единая команда с необычными идеями над этим работает. Это очень непростая, большая кропотливая работа. Наша задача, задача нашего поколения – с учётом градостроительного опыта предшественников постепенно превращать Мурманск в город, удобный для жизни. И мы точно это сделаем», – подытожил презентацию губернатор.