Сделать прививку импортной вакциной готов каждый восьмой антипрививочник

Сделать прививку от коронавируса импортной вакциной готовы 12% россиян, которые в текущей ситуации не хотят прививаться вообще. К такому выводу пришли специалисты по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, не принявшего решение о вакцинации либо в текущей ситуации не планирующего вакцинироваться от COVID-19.

Однозначно готовы привиться от коронавируса импортной вакциной лишь 3% непривитых россиян, еще 13% скорее готовы это сделать. Свою позицию они объясняют большей степенью доверия импортным препаратам: «Они одобрены международными медицинскими организациями, а не только нашей властью». Совершенно точно не сделали бы прививку от COVID-19 вакциной иностранного происхождения 57% опрошенных, еще 27% скорее не сделали бы. По их мнению, импортные разработки ничуть не лучше отечественных: они тоже создавались и тестировались экстренно.

Среди тех, кто не планирует вакцинироваться в текущей ситуации, довериться импортной вакцине готовы в общей сложности 12%, а среди тех, кто пока не принял решение, — вдвое больше (25%). Таким образом, выход на российский фармацевтический рынок импортных препаратов может несколько ускорить вакцинацию населения страны.

В марте 7% россиян выражали готовность привиться той же вакциной, что и Владимир Путин, а 17% сообщали, что на их решение о вакцинации не повлияет выбор вакцины президентом.