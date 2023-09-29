Сделать регион лучше мы можем только все вместе: туризм стал центральной темой проекта «ГосСтарт.Диалог»

Во Всемирный день туризма председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев принял участие в проекте «ГосСтарт.Диалог».

В формате открытого диалога председатель регионального комитета по туризму отвечал на вопросы молодёжи, в частности, рассказал о своём пути в сфере туризма и государственной службы, о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Мурманской области и карьерных перспективах в туризме для студентов различных направлений обучения.

«Нашему региону требуются специалисты для сферы туризма. Конечно, это студенты, которые учатся по направлению туризм, но не только они. Когда турист приезжает в регион его обсуживает множество отраслей экономики. Здесь присутствуют студенты различных направлений обучения. Вы все можете приложить свои знания и навыки в развитие туризма в регионе. Сделать регион лучше мы можем только все вместе – каждый в своих компетенциях», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В рамках проекта «ГосСтарт.Диалог» представители органов государственной власти рассказывают студентам и молодёжи о своём карьерном пути, о ценностях, транслируемых на государственной и муниципальной службе, о возможностях для молодёжи в регионе и муниципалитете, а также отвечают на вопросы участников в формате открытого общения.

Проект направлен на профессиональную ориентацию молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, отмечает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru