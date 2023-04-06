Сделать свой выбор можно до 9 апреля: в Мурманске станет больше детских и спортивных площадок

Адресный перечень территорий для благоустройства сформирован по результатам обращения мурманчан. Всего в него вошёл 31 участок во всех округах города.

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил два из них - на улице Академика Книповича и улице Старостина, где встретился с жителями.

Новые детские площадки появятся в заполярной столице благодаря предоставлению субсидий из областного бюджета в рамках плана «На Севере - жить» и проекта «Наш Мурманск». Установка современных игровых комплексов предполагает монтаж травмобезопасного покрытия, устройство систем освещения и видеонаблюдения. Также на участках будут проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающих территорий.

Как сообщает администрация города Мурманска, сейчас мурманчане могут принять участие в голосовании для создания рейтинга территорий, где в первую очередь необходимо установить современные комплексы. Жителям города в возрасте от 14 лет предлагается выбрать до трёх объектов благоустройства.

Голосование проходит на портале «Наш Север». Сделать свой выбор можно до 9 апреля

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24752&page=1