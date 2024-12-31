Сделать уборку и раздать долги — главные предновогодние приметы россиян

Убраться дома, отдать долги, нарядить ёлку, упаковать подарки — россияне поделились работающими предновогодними приметами. Об этом сообщают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

4 из 10 россиян (38%) имеют традиции, приметы, ритуалы, которые обязательно нужно успеть воплотить в жизнь до наступления Нового года, причём подобные суеверия более характерны для женщин, чем для мужчин (42% против 35% соответственно).

В первую очередь, россияне стремятся сделать уборку — так ответил каждый шестой из тех, кто имеет традиции (17%). На втором месте примета, согласно которой нужно обязательно успеть отдать долги (16%). По 13% ответивших относят к обязательным предновогодним ритуалам украшение елки и упаковку подарков. Доделать запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, стремятся по 7%. Выбрасывать ненужный хлам и составлять план на следующий год точно будут по 4% опрошенных. 3% упомянули традицию загадать желание под бой курантов. По 2% ответивших считают хорошими приметами встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.

Главная мужская предновогодняя традиция — раздать долги. Женщины чаще верят в приметы, связанные с наведением чистоты, украшением дома и избавлением от хлама.

Время проведения опроса: 22—26 декабря 2024 года.